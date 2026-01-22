В Подмосковье продлили прием заявлений для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

В Подмосковье продлили сроки подачи заявлений на участие в Государственной итоговой аттестации в 2026 году — заявку для сдачи ЕГЭ можно подать до 2 февраля включительно, на ОГЭ — до 2 марта включительно. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Сделать это можно, например, через региональный портал госуслуг, для этого нужно перейти в раздел «Образование», выбрать подраздел «Школы» и воспользоваться услугой «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен». Услуга доступна для участника экзамена или его законного представителя, а также уполномоченного лица по нотариальной доверенности.

