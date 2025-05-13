В Подмосковье пройдет отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

В Подмосковье начался отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс», в регионе уже прошли первые соревнования. Об этом сообщили в Центре развития движения «Абилимпикс» Московской области.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что состязания будут проходить до конца мая на девяти площадках профессиональных образовательных организаций региона. Участниками станут более свыше 400 конкурсантов из 28 субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. Им предстоит соревноваться в 25 компетенциях, среди которых «Адаптивная физическая культура», «Жестовое искусство», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Массажист» и не только.

Победители данного этапа чемпионата представят свои регионы в финале, который пройдет в Москве в октябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.