В Подмосковье пройдет вебинар «Родительский час»

В пятницу, 20 июня, в 15:00 в Подмосковье состоится новый вебинар в рамках просветительского онлайн-проекта «Родительский час», темой эфира станет «Безопасное лето». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Мы видим, как растет доверие к этим встречам, как родители активно включаются в обсуждение, задают вопросы и применяют полученные знания в жизни», — отметила заместитель министра образования региона Лариса Сулима.

В качестве спикеров выступят полковник полиции, заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Ольга Кулева. Кроме того, к ним присоединится консультант информационного отдела Управления экономической безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области Владимир Брянцев. В рамках встречи они расскажут родителям, как уберечь детей от рисков в летнее время.

Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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