В Подмосковье пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

В Подмосковье на базе Физтех-лицея имени П. Л. Капицы стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, в нем примут участие ученики из 48 регионов России. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Для школьников также подготовили мастер-классы, конференции с участием ученых, спортивные игры, посещение лабораторий Технопарка лицея и выездные экскурсии по Москве и области. В рамках открытия олимпиады с приветственными словами к ним обратились министр образования Московской области Ингрид Пильдес, директор Физтех-школы физики и исследований им. Ландау МФТИ Андрей Рогачев и председатель жюри заключительного этапа олимпиады Вячеслав Игнатьев.

В ведомстве уточнили, что победители и призеры олимпиады смогут получить денежные вознаграждения и льготы при поступлении в российские вузы. Ее организовали Минпросвещения России, Институт содержания и методов обучения, правительство Московской области и Физтех-лицей имени П. Л. Капицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.