В Подмосковье прошел семинар, посвященный качеству образования в школах

В Подмосковье провели семинар на тему «Управление качеством образования в школе: проблемы, пути решения, успешность ГИА», его участниками стали директора школ, руководители муниципальных органов управления образованием и методических служб. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках мероприятия начальник управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования Елена Оброскова рассказала участникам о результатах ГИА-9 и направлениях работы с неуспевающими обучающимися. Кроме того, на семинару обсудили разработку аналитических материалов и их использование в работе управленческих команд школ, поддержку «слабых» учеников и не только. Новые знания помогут специалистам улучшить образовательные результатов, добавили в пресс-службе.

