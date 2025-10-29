В Подмосковье прошла рабочая встреча омбудсмена региона и председателя Мособлсуда

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и председатель Мособлсуда Алексей Харламов провели рабочую встречу. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена региона.

В рамках мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы обеспечения прав граждан, заключенных под стражу. Особое внимание было уделено важности улучшения условий содержания заключенных, которые были доставлены для участия в судебных заседаниях.

По итогам встречи была заключена договоренность о разработке совместных инициатив.

