В Подмосковье прошла рабочая встреча омбудсмена региона и председателя Мособлсуда
Омбудсмен Подмосковья встретилась с председателем Мособлсуда
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и председатель Мособлсуда Алексей Харламов провели рабочую встречу. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена региона.
В рамках мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы обеспечения прав граждан, заключенных под стражу. Особое внимание было уделено важности улучшения условий содержания заключенных, которые были доставлены для участия в судебных заседаниях.
По итогам встречи была заключена договоренность о разработке совместных инициатив.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев вручил награды судебным приставам Подмосковья.