В Подмосковье прошли новые уроки из цикла «Разговоры о важном»

В понедельник, 13 января, в школах и учреждениях среднего профессионального образования Подмосковья прошли новые уроки из образовательного цикла «Разговоры о важном», в этот раз они были посвящены Дню российской печати. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках занятий учащимся рассказали о работе сотрудников СМИ, об их ответственности за качественное и оперативное информирование общественности. Кроме того, они смогли узнать о значении Дня российской печати, который отмечается в честь начала издания первой русской печатной газеты «Ведомости» в 1703 году.

«Сегодня мы не только чествуем журналистов и редакторов, но и обсуждаем, как важно критически воспринимать информацию и доверять только проверенным источникам», — отметили преподаватели Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.