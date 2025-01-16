В Подмосковье прошло обсуждение стратегии развития образования

В Подмосковье в рамках форсайт-сессии обсудили стратегию развития образования на период до 2036 года. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие прошло на базе Инженерной школы Дмитровского округа, в нем приняли участие 110 делегатов из Долгопрудного, Дмитрова, Дубны, Королева, Клина и других муниципалитетов. Участники обсудили вопросы по семи ключевым направлениям, в том числе о воспитании, методах обучения и содержании образования.

В ходе сессии заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова также отметила важность «начала масштабного профессионально-общественного обсуждения приоритетов образования будущего».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.