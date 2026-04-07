В Подмосковье провели обучающие мероприятия для организаторов государственной итоговой аттестации

7 апреля на базе школы «Полет» в городском округе Красногорск состоялось региональное обучение для ответственных за проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в Московской области. В мероприятии приняли участие около 400 специалистов: руководители пунктов проведения экзаменов (ППЭ), муниципальные ответственные за ГИА и заместители начальников управлений образования, курирующие вопросы аттестации. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Программа обучения была насыщенной и практико‐ориентированной. Участники детально изучили актуальные нормативные документы и проработали инструктивные материалы, регламентирующие организацию и проведение экзаменов. Особое внимание уделили роли руководителя ППЭ — именно он несет персональную ответственность за комплексную подготовку пункта, грамотный инструктаж организаторов и слаженную работу всей команды в строгом соответствии с установленными правилами.

В ходе занятий специалисты не ограничились изучением стандартных процедур: особое место заняла отработка действий в нестандартных ситуациях. Эксперты дали подробные рекомендации по решению возможных проблем и поделились эффективными способами их предупреждения. Это позволит организаторам действовать уверенно и оперативно, если во время экзаменационной кампании возникнут непредвиденные обстоятельства.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова акцентировала внимание участников на одном из ключевых аспектов проведения экзаменов — необходимости создания спокойной и доброжелательной обстановки для выпускников. По ее словам, комфортная атмосфера напрямую влияет на результаты учащихся и помогает им максимально раскрыть свои знания.

Кроме того, участники получили ценные рекомендации по организации межведомственного взаимодействия на этапах подготовки и проведения ГИА. Отдельное внимание уделили мерам профилактики нарушений — это поможет обеспечить прозрачность и объективность экзаменационного процесса.

