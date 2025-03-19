В Подмосковье состоялся вебинар для учителей начальных классов

В Подмосковье прошел вебинар творческой лаборатории «Учим мыслить и рассуждать, а также оформлять свои мысли устно и письменно» для учителей начальных классов, в нем приняли участие 143 педагога. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Темой мероприятия стало написание сочинений по стихотворным текстам, его провели в рамках регионального проекта «Инновационная модель «Эффективная начальная школа». Участники обсудили, почему младшим школьникам не стоит использовать прозаические произведения в качестве основы для письменных работ, разобрали сложности, которые возникают у школьников, и не только. После вебинара учителя прошли тестирование для закрепления пройденного материала.

«Работа с поэтическими текстами развивает не только навыки письма, но и образное мышление, способность чувствовать ритм и интонацию. Дети учатся анализировать, интерпретировать и выражать свои мысли более точно», — заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.