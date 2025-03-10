В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в проекте «Капитаны образования»

В Московской области в апреле дадут старт новому региональному проекту «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Цель проекта — развить лидерские качества педагогов, повысить качество образования в областных школах и создать площадку для обмена опытом руководителей в образовательной сфере.

В рамках проекта пройдут стажировки и обучающие модули. Он будет реализован в три этапа: онлайн-диагностика, видеовизитка и очная сессия.

Присоединиться к проекту могут педагоги и управленцы с высшим образованием и как минимум трехлетним стажем работы в сфере образования, которые прошли дополнительную подготовку по направлениям «Менеджмент в образовании» или «Управление в сфере образования». Подать заявку на участие можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по привлечению учителей в школы региона.