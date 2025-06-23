В Подмосковье в мероприятиях в честь Дня памяти и скорби приняли участие более 80 тыс. человек

В Подмосковье в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие свыше 80 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В число участников вошли школьники, студенты, члены «Движения Первых» и «Юнармии», «Орлят России», а также родители, учителя и ветераны.

В округах области проходили памятные митинги, церемонии возложения цветов к мемориалам, минуты молчания. Также провели смотры военной песни и уроки мужества, выставки и акции патриотической направленности.

Дети и взрослые зажигали свечи в память о героях Великой Отечественной войны и рисовали их портреты, читали стихи и исполняли военные песни. Ветераны делились своими воспоминаниями о войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с представителями ветеранских организаций.