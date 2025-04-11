В Подмосковье в преддверии третьей годовщины проекта «Доброе дело» запустят акцию

В Подмосковье отметят третью годовщину регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», в преддверии этой даты активисты движения «Волонтеры Подмосковья» объявили о проведении специальной акции. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Проект „Доброе дело“ начинался в 2022 году как региональная гуманитарная миссия для поддержки жителей Донбасса и участников специальной военной операции, но границы помощи давно расширились. Поэтому в рамках третьей годовщины наши волонтеры Подмосковья проводят выходные добрых дел: 12 и 13 апреля в каждом муниципалитете все желающие могут принести необходимые товары для отправки нашим бойцам в специальные пункты сбора», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в рамках акции можно также принять участие в уборке памятников и мемориалов, вместе с добровольцами посетить ветеранов Великой Отечественной войны, семьи участников СВО, послушать лекции о волонтерстве и не только. В предстоящие выходные в традиционные и дополнительные точки сбора можно принести одежду и обмундирование, инструменты, продукты питания, медикаменты и другие вещи, которые отправят бойцам СВО и мирным жителям.

Проект реализуется в Подмосковье по инициативе учеников гимназии имени Е. М. Примакова и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе организована работа 87 пунктов сбора гуманитарной помощи.

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности о других мерах поддержки здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.