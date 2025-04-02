В Подмосковье в рамках «Уроков мужества» собрали гуманитарную помощь для участников СВО

В Подмосковье в рамках «Уроков мужества» и празднования Года защитника Отечества провели акцию по сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В мероприятии приняли участие советники по воспитанию, школьники, студенты, педагоги, родители и активисты «Движения первых», «Орлят России» и «Юнармии».

В рамках акции помимо сбора гумпомощи проводились мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и сухого душа. Также участники изготовили талисманы, броши и обереги для военнослужащих и написали им сотни писем. Собранный груз уже отправили на передовую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области для участников СВО доступно более 30 региональных мер поддержки.