В подмосковном колледже провели творческий конкурс среди студентов всех подразделений

В преддверии Дня российского студенчества в структурном подразделении № 3 колледжа «Подмосковье» в Клину провели встречу студентов из всех 10 филиалов учебного заведения, для них подготовили традиционный конкурс творчества, молодости и драйва «Зажигай!». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Мероприятие позволяет участникам продемонстрировать свои творческие способности на сцене. Жюри, возглавляемое директором колледжа Антониной Юдиной, оценило почти 30 номеров, включая поэзию, вокал, инструментальную музыку и танцы.

«После таких конкурсов чувствуешь, что все мы — одна большая дружная семья», — отметили участники мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.