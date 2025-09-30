В многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках состоялся третий городской конкурс красоты и таланта «Мисс и Миссис Химки — 2025» и финал Всероссийского фестиваля «Краса Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В программу включили выход-визитку, творческое выступление, интеллектуальный раунд и дефиле в вечерних платьях, в финале принимали участие 11 конкурсанток от 24 до 42 лет. Девять химчанок и две представительницы Москвы соревновались в возрастных категориях «Мисс», «Миссис» и «Миссис-классик». По итогам конкурса «Мисс Химки» стала детский аниматор, студентка и будущий педагог Анастасия Гранова, «Миссис Химки» — создатель студии праздников Ангелина Запоточная, «Миссис-классик Химки» — предприниматель Наталья Евкина. Все финалистки получили почетные титулы, короны и подарки от партнеров мероприятия.

Организатором мероприятия стала директор конкурса «Мисс и Миссис Химки», рекордсмен России по титулам Елена Тараненко совместно с обладательницей титулов «Гран-при Миссис Жемчужина России — 2025» и «Миссис Химки — 2023» Юлией Маковецкой.

«Участницы достойно проявили себя во всех конкурсных испытаниях. В очередной раз мы показали, как прекрасна, интересна, талантлива и разносторонне развита российская женщина», — отметила Тараненко.

