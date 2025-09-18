В подмосковном Лотошино проведут реконструкцию котельных

В муниципальном округе Лотошино по Народной программе «Единой России» проведут реконструкцию четырех котельных, работы завершат до конца ноября 2025 года. Об этом рассказал председатель Совета депутатов округа, депутат фракции «Единая Россия» Алексей Куликов.

Так, работы затронут объекты № 4 и № 6 в поселке Лотошино, а также еще два – в Михалево и Микулино. Рабочие установят новое оборудование, отремонтируют кровлю и фасады зданий.

«Котельная №4 обслуживает многочисленный жилой сектор, баню и Лотошинскую больницу. Капремонт идет по графику, сделано 70% работ. Внутри здания уже установили три новых современных котла», - сообщил Куликов.

В рамках программы в округе уже провели плановые производственные работы во всех 24 котельных, специалисты заменили порядка 2 км теплосетей. Кроме того, ремонт прошел в жилых домах.

