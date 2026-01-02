В подмосковном Одинцово организовали «Забег обещаний»

В парке культуры, спорта и отдыха в Одинцово провели «Забег обещаний», в рамках которого на старт вышли более 110 участников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Дистанция забега составила более 2 тыс. м. В программе спортивного события также были лотерея с «МалоЦеннымиПризами», угощение авторскими чаями и сбитнем, осмотр тематических коллекций от Краеведческого общества, вручение памятных знаков и не только.

Новогодний первоянварский забег проводится в Одинцовском округе с 2001 года. Организаторами выступили МБУ «Одинцовский Молодежный Центр», МОРОО «Краеведческое общество», АНО «Технологии Созидания». Поддержку оказали комитет физической культуры спорта и отдыха администрации округа.

