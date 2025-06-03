В подмосковном Подольске появится производство сухих трансформаторов

В Подольске запустят новое производство сухих трансформаторов, глава городского округа Григорий Артамонов посетил производственные площадки современного высокотехнологичного предприятия «Энергопром-Альянс», выпускающего электротехническое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.

Реализация проекта позволит создать десятки дополнительных рабочих мест. Предприятие также готовится к аккредитации в системе «Россети», на нем работают более 250 человек.

«Мы рады, что компания выбрала именно Подольск для своего развития. Наш округ всегда был и будет надежным партнером для таких высококлассных предприятий», — сказал Артамонов.

Такие трансформаторы могут устанавливать внутри офисных зданий, торговых центров, больниц и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.