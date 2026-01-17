В подмосковном Подольске завершились работы по обновлению фасада здания стоматологии

В Подольске на улице Красной, 5 завершились работы по обновлению фасада здания стоматологии и благоустройству прилегающей территории, готовность объекта проконтролировали заместитель главы округа Евгений Градсков, главный врач стоматологии Михаил Каюгин и представители администрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках работ строители сделали фасад вентилируемым. Он снижает теплопотери, защищает стены от непогоды и механических повреждений. Кроме того, они уделили внимание входной группе и ее доступности для маломобильных граждан – заменили пандус и установили перила. Внутри поликлиники провели ремонт в помещении временного хранения отходов класса Б, заменили магистраль горячего водоснабжения в подвале, а также установили сплит‑системы в зонах ожидания.

«На 2026 год запланирован следующий этап модернизации с ремонтом двух кабинетов на три стоматологические установки. Это позволит расширить доступность ортодонтической помощи в рамках программы ОМС. Оборудование уже закуплено, сейчас ведется подготовка сметной документации», - отметил Михаил Каюгин.

