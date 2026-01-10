В подмосковном Воскресенске провели православный фестиваль-конкурс «Рождественский вертеп»

В Доме культуры рабочего поселка Хорлово в Воскресенске прошел IX Открытый православный фестиваль-конкурс «Рождественский вертеп», который собрал гостей и участников со всего Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

В рамках мероприятия перед посетителями выступил настоятель храма Введения во храм Пресвятой Богородицы поселка Хорлово — протоиерей Алексий Стрекалов. Участники также представили театрализованные постановки о вечных ценностях веры, надежды и доброты. Помимо этого, в рамках фестиваля также прозвучали стихотворения и песни в исполнении конкурсантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.