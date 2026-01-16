В подмосковном Зарайске специалисты проведут расчистку улиц и дворов от снега

В подмосковном Зарайске продолжается ликвидация последствий мощного снегопада, коммунальные службы ведут расчистку улиц и дворов – на уборку ежедневно выходят десятки единиц специальной техники и бригады рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.

В пятницу, 16 января, на расчистке дорог, тротуаров, парковок и дворовых территорий задействовано около 40 машин и порядка 100 человек с лопатами. Прежде всего они убирают основные магистрали и подъезды к больницам и школам, а затем переходят во дворы.

Специалисты призвали автовладельцев не парковать машины на улицах на время уборки, чтобы не мешать работе техники.

