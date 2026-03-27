В подмосковные школы в новом учебном году пойдут почти 100 тыс. первоклассников

«Наша задача — чтобы для каждой семьи процесс записи в школу был максимально простым и удобным. Сегодня подать заявление можно полностью в электронном виде через региональный портал госуслуг, без необходимости посещать школу», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

До конца июня в регионе будет проходить первая волна записи детей в первые классы, с момента старта было подано уже более 15 тыс. заявлений. Кроме того, в регионе принято почти 52 тыс. заявлений по переводу из детского сада в школу в рамках одного образовательного комплекса. Услугу можно получить через региональный портал госуслуг.

Записать ребенка в школу не по месту регистрации можно будет с 6 июля. Болатаева добавила, что к 1 сентября в регионе откроют 16 новых школ, в том числе школу в Лосино-Петровском, воспитательно-образовательный комплекс в Котельниках, школу в Люберцах и так далее. Кроме того, в 48 школах завершится капитальный ремонт.

В регионе предоставляют меры поддержки для семей с первоклассниками, среди них - бесплатный проезд в общественном транспорте, предоставление учебных наборов, включая рюкзак первоклассника, детям из семей с низкими доходами, а также выплаты на школьную форму для многодетных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.