В подмосковных Химках энергетики повысили надежность электроснабжения

В Химках энергетики филиала компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» провели реконструкцию воздушной линии электропередачи, работы прошли в рамках ремонтной программы по повышению надежности электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

В ходе ремонта специалисты провели монтаж 18 мультикамерных разрядников, трех комплектов индикаторов повреждения воздушных ЛЭП и разъединителя. Кроме того, сотрудники Химкинского РЭС ввели в эксплуатацию ЛЭП «Владычинский», проложенную между распределительными подстанциями.

В общей сложности в 2025 году в округе проведут ремонт 11 трансформаторных подстанций, более 5 км воздушных линий и более 10 км воздушных линий. Предстоит заменить 166 опор и расчистить более 55 гектаров трасс ЛЭП от деревьев и кустарников. Это позволит подготовиться к осенне-зимнему периоду и обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию электросетевого хозяйства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.