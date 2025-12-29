В подмосковных Химках наградили лучших работников аэропорта Шереметьево
Лучших работников аэропорта Шереметьево наградили в Химках
Фото: [пресс-служба аэропорта Шереметьево]
Международный аэропорт Шереметьево в Химках подвел итоги XVII конкурса профессионального мастерства и наградил лучших сотрудников, в 2025 году на него подали почти 1,5 тыс. заявок – в финал прошли 132 специалиста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.
В мероприятии приняли участие аварийно‑спасательные подразделения, медработники, сотрудники безопасности, работники сервиса и технические специалисты. Им предстояло выполнить практические задания, приближенные к реальным рабочим ситуациям. Отдельно тажке отметили участников конкурса «SVOя идея» — лучших ИТ-предложений по развитию аэропорта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.