В подмосковных Химках наградили лучших работников аэропорта Шереметьево

Международный аэропорт Шереметьево в Химках подвел итоги XVII конкурса профессионального мастерства и наградил лучших сотрудников, в 2025 году на него подали почти 1,5 тыс. заявок – в финал прошли 132 специалиста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии приняли участие аварийно‑спасательные подразделения, медработники, сотрудники безопасности, работники сервиса и технические специалисты. Им предстояло выполнить практические задания, приближенные к реальным рабочим ситуациям. Отдельно тажке отметили участников конкурса «SVOя идея» — лучших ИТ-предложений по развитию аэропорта.

