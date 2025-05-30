В подмосковных Химках обновят детские площадки

В Химках в конце июня начнется обновление детской инфраструктуры, в 2025 году в городе модернизируют 18 игровых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

Работы пройдут в разных микрорайонах, включая Старые и Новые Химки, Сходню, Подрезково, Левобережный, Кутузовское и Луневское. Детские зоны адаптируют под разные возрастные группы. В перечень благоустраиваемых территорий вошли улицы Чкалова, Мичурина, Ленинградская, Спартаковская и другие, план работ сформировали исходя из обращений местных жителей.

Новые комплексы будут обустроены с учетом требований безопасности. Специалисты проведут замену оборудования, установку скамеек, урн, монтаж систем видеонаблюдения и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.