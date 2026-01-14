В подмосковных Химках обустроят площадки с Крещенскими купелями

В Химках обустроят семь площадок с Крещенскими купелями, купания пройдут в ночь с 18 на 19 января с 22:00 до 03:00, центральной локацией станет площадка у «Арены Химки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Там разместят мужскую, женскую и теплую купели, оборудуют подходы, теплые раздевалки и праздничное оформление. Другие площадки появятся на Левом берегу — зона отдыха «Экоберег», в Сходне — парк «Лукоморье», в микрорайоне Подрезково — у храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в поселении Луневское — возле храмов Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, а также в Кутузовском — на территории церкви Алексия Митрополита Московского.

На всех локациях организуют дежурства спасателей, сотрудников правоохранительных органов, бригад «Скорой помощи» и волонтеров. Жителям напомнили, что окунаться в ледяную воду можно только в специально оборудованных местах.

