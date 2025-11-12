В подмосковных Химках обустроят пожарные водоемы

В Химках продолжается обустройство пожарных водоемов с площадками для забора воды пожарной техникой, с начала осени работы ведутся по 14 адресам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Специалисты уже оборудовали восемь водоемов в Лунево. Работы продолжаются на шести объектах в Кутузовском.

«Обустройство специальных площадок для забора воды значительно повышает готовность пожарных подразделений в борьбе с огнем и защищает наших жителей от рисков», — отметил ВРИО заместителя главы Химок Константин Юрьев.

В пресс-службе добавили, что в 2026 году в округе планируют обустроить еще восемь водоемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.