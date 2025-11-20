В подмосковных Химках определили лучших логопеда и дефектолога

В Химках прошел муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2026», по итогам которого определились лучшие логопед и дефектолог округа, заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев поздравил их и вручил памятные подарки и цветы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Служение детям – это не просто профессия, а высокое призвание, которое требует безграничного терпения, мудрости и по-настоящему большого сердца. Работа логопедов и дефектологов остается незаметной для широкой публики, но именно они помогают ребенку сделать первый уверенный шаг к полноценной и счастливой жизни», – сказал Васильев.

В номинации «Учитель-логопед» победу одержала Мария Коротаева, которая работает в ДО «Аистенок» химкинской школы «Флагман», в номинации «Учитель-дефектолог» – Наталья Вишнякова из той же организации. Победители представят Химки на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России».

