В подмосковных Химках организуют фестиваль настольного тенниса

В субботу, 22 ноября, в Химках на фуд-корте «Вкусный бульвар» торгового центра «МЕГА Химки» по адресу: микрорайон ИКЕА, корпус 2 состоится большой фестиваль настольного тенниса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для посетителей подготовят мастер-классы от профессиональных спортсменов, показательные матчи и разборы техники, фото и автографы с игроками, спортивные активности и не только. Мероприятие организуют Федерация настольного тенниса России совместно с ТЦ «МЕГА Химки» с 11:00 до 21:30. Вход свободный.

* Возрастное ограничение 6+