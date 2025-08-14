В подмосковных Химках организуют соревнования по водно-моторному спорту

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В субботу, 16 августа, в Химках пройдут соревнования по водно-моторному спорту, посетить их смогут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие состоится на территории водно-моторного клуба «Турист» на улице Ватутина, дом 14, старт в 10:00. Среди участников гонок будут спортсмены секции водно-моторного спорта ДЮТ «Интеграл». Состязания будут проходить на мотолодках классов PR-3 и PR-4 с двигателями мощностью от 60 до 140 лошадиных сил, корпуса лодок конструируют сами спортсмены.

*Возрастное ограничение 0+