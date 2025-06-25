В подмосковных Химках открылась выставка авторских работ художников клуба «Активное долголетие»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках открылась выставка художественного искусства «Путь к мастерству», в экспозицию которой вошли авторские произведения участников клуба «Активное долголетие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Посетить выставку можно до 31 июля в клубе «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, строение 24, вход свободный. Там художники-любители старшего поколения представили 16 картин, посвященных красоте русской природы.

«Мы надеемся, что этой выставкой сможем привлечь в художественную мастерскую химчан серебряного возраста. Ведь понимать искусство — самая большая ценность, которой обладает человек», — отметила художница, участница клуба «Активное долголетие» Марина Троицкая.

Экспозицию открыли при поддержке комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Заведующая отделением активного долголетия социального центра «Химкинский» Ольга Шляхтина добавила, что участники проекта могут найти единомышленников, а также обменяться опытом с коллегами-мастерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.