В подмосковных Химках отметили День добровольца

В Химках отметили День добровольца, в честь этого события в «Артишоке» прошла церемония награждения активистов «Волонтер Х». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия добровольцам вручили памятные статуэтки и благодарственные письма. В пресс-службе уточнили, что химкинские волонтеры работают по направлениям экология и защита окружающей среды; организация городских мероприятий; помощь медикам; патриотические и гуманитарные инициативы и не только. В округе насчитывается более 4 тыс. активистов.

Напомним, что желающие могут присоединиться к команде волонтеров, для этого можно зарегистрироваться на платформах «Добро.рф» или «Волонтеры Подмосковья».

