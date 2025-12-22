В подмосковных Химках подвели итоги Рождественских образовательных чтений

В Химках прошла заключительная церемония XXIII Рождественских образовательных чтений, в них приняли участие победители многочисленных номинаций конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления по образованию администрации Химок Лариса Переверзева; директор школы № 1, депутат Галина Болотова; директор гимназии № 23, лидер общественного движения Олеся Климачева.

В 2025 году темами мероприятия стали просвещение, нравственность, личностное развитие и вызовы нашего времени. На сцене Дома детского творчества «Созвездие» организовали праздничный концерт и выставку работ победителей. Так, например, одной из победительниц конкурса «Рождественская мозаика» стала ученица 11-го класса лицея № 7 Ангелина Булат.

«Одно без другого не бывает, дорогие мои. И, как просвещения не бывает без нравственности по понятным причинам, потому что человеку безнравственному не нужно постижение наук, ему не нужно развитие и ему не нужно какое-то продвижение по жизни. Но не бывает нравственности и без просвещения», — отметил благочинный химкинского церковного округа Димитрий Оселедец.

