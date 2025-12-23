В подмосковных Химках появилась вторая резиденция Деда Мороза

В многофункциональном социальном комплексе «Восход» Химок открылась резиденция Деда Мороза, гостей ждали хороводы со сказочными персонажами, песни и мастер-класс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Праздничную программу подготовят во вторник и среду, 23 и 24 декабря. Жителей ждут танцы с Дедом Морозом, игры и конкурсы, праздничный хоровод вокруг новогодней ели, мастер‑класс по созданию елочных игрушек, а также волшебная почта. Еще одна резиденция работает в выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+