В подмосковных Химках появятся площадки со спецразметкой для пожарной техники

В Химках вблизи многоквартирных домов наносят специальную разметку для пожарной техники, такие площадки с красно-белой разметкой оборудуют вблизи более чем 1,1 тыс. домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Площадки нужны для удобного размещения пожарных автомобилей и быстрого доступа спасателей к зданию. Они появились вблизи 23 многоквартирных домов на улицах Академика Грушина, Ватутина, Береговой, Спартаковской, Калинина, Зои Космодемьянской, Академика Глушко и Ленинском проспекте в Старых Химках. Кроме того, разметку нанесли на улицах Вишневой, Микояна и 2-м Чапаевском переулке в Сходне, на улице Молодежная и Юбилейном проспекте в Новых Химках и в деревне Рузино в Кутузовском.

Местных жителей призвали не занимать площадки для пожарной техники, чтобы не препятствовать сотрудникам МЧС.

