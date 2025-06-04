В подмосковных Химках прошел единый день эвакуации

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках в торговом центре «МЕГА» прошла тренировочная эвакуация, в ходе которой сотрудники спецслужб и рабочий персонал успешно выполнили алгоритм действий, предусмотренный на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.

«На территории Химок мы проводим единый день плановой эвакуации на объектах массового посещения. В ходе тренировок участники отработают алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях различного характера, а также в случае возникновения пожара», — рассказал заместитель главного государственного инспектора Химок по пожарному надзору Александр Анжауров.

Плановые эвакуации состоялись на всех объектах массового пребывания людей, включая объекты здравоохранения, образования, социальной сферы и не только. В пресс-службе добавили, что сотрудники спецслужб регулярно проводят инструктажи на противопожарную тему.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.