В подмосковных Химках прошел мотопробег в честь 80-летия Великой Победы

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В аэропорту Шереметьево в Химках состоялся ежегодный памятный мотопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, он стал самым масштабным в истории мотоклуба «SVO» — участниками стали более 140 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В состав колонны вошли 105 мотоциклов, они преодолели почти 140 км до Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где прошел торжественный митинг. Участники почтили память павших героев минутой молчания и возложением венков.

«Ежегодный памятный пробег мотоклуба Шереметьево является для всех шереметьевцев и наших партнеров особенным событием. Оно побуждает нас чтить и передавать память о великом подвиге советского народа в годы войны всем нашим согражданам и, конечно, подрастающему поколению», — отметил первый заместитель генерального директора по производству АО «МАШ» Андрей Никулин.

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