В подмосковных Химках прошла лекция об обороне канала Москва — Волга

В Химках для школьников провели экскурсию по выставке «Канал Москва — Волга — водный бастион обороны Москвы», приуроченную ко Дню воинской славы России – дате начала контрнаступления под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В экспозиции представлены редкие архивные документы, фотографии и подлинные предметы тех лет. Среди экспонатов — уникальные схемы шлюзов, письма инженеров, инструменты строителей и макеты оборонительных сооружений. Участникам рассказали, как канал превратился в линию обороны, какую роль он сыграл в снабжении города и не только.

«Выставка составлена в основном из коллекции работника управления канала, нашего коллеги и друга Сергея Викторовича Гаева. Это его личная коллекция. И он скрупулезно занимается этой темой, изучением канала на протяжении своей жизни», — рассказала активистка местного краеведческого общества Ольга Подборская.

Выставка будет работать до 15 декабря в выставочном комплексе «Артишок», вход свободный.

*Возрастное ограничение 0+