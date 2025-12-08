В подмосковных Химках прошли мастер-классы от лучших педагогов России

В Химках в 31-й школе провели мастер-класс от победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России» Артура Зарубы и Олега Парамонова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие посетили педагоги разных профилей со всего округа. Их ждали «музыкальная математика», а также программа «Колокола памяти» от Олега Парамонова — победителя конкурса «Учитель года России — 1993». Через стихи фронтовых поэтов он напомнил о роли литературы в сохранении исторической памяти и культурного наследия.

«Два мастера. Два часа. Два урока на всю жизнь — о том, как можно любить своё дело и передавать эту любовь другим», — отметили педагоги лицея № 10 Химок.

