В подмосковных Химках проведут капремонт детского сада

В микрорайоне Сходня на улице Чапаева в Химках стартовал капитальный ремонт детского сада-лицея № 21, специалисты уже приступили к демонтажу старых конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.

«Осенью в нашем городском округе начался капитальный ремонт нескольких образовательных учреждений. Одним из них стало дошкольное отделение „Петушок“ лицея № 21. Это долгожданное обновление для здания, которому уже более 50 лет», — отметила глава городского округа Елена Землякова.

По ее словам, ремонт должны завершить в 2026 году. Детский сад 1962 года постройки является структурным подразделением лицея № 21, его площадь превышает 1 тыс. кв. м. В нем заменят кровлю и водосточные системы, модернизируют инженерные коммуникации, установят современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.