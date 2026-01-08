В подмосковных Химках проведут Крещенские купания

В подмосковных Химках в ночь с 18 на 19 января проведут Крещенские купания, они начнутся в 22:00 и продлятся до 03:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятия организуют в Старых Химках (у «Арены Химки»), Левобережном (в зоне отдыха «Экоберег»), Сходне (в парке «Лукоморье»), Подрезкове (рядом с Храмом благоверных князей Петра и Февронии Муромских), поселении Луневское (у Храма Рождества Пресвятой Богородицы и Храма Покрова Пресвятой Богородицы) и Кутузовском (на территории Церкви Алексия Митрополита Московского). Центральной локацией празднования станет территория вблизи «Арены Химки».

Вблизи купелей будут дежурить бригады скорой помощи, за соблюдением безопасности проследят медицинские работники, спасатели, сотрудники МВД и волонтеры.

