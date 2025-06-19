В подмосковных Химках проведут ремонт подъездов

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках проведут работы по обновлению подъездов многоквартирных домов, специалисты приступили к ремонту в домах №16 и №12 на улице Спартаковская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Ремонт также планируют провести в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково.

«В подъездах дома №12 еще ведутся демонтажные работы, после чего приступим к установке окон. В доме №16 уже проделано много работы, совсем скоро начнем устанавливать новые двери», – рассказал представитель ремонтной бригады Кахир Гафаров.

В рамках ремонта рабочие обновят входные группы, инженерные коммуникации общедомовых пространств, мусоропроводы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.