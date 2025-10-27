В подмосковных Химках проведут выездную администрацию

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В среду, 5 ноября, с 18:00 до 20:00 в Химках пройдет выездная администрация. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Встреча жителей с профильными специалистами пройдет в школе № 1 по адресу: улица Молодежная, дом 44. Местные жители смогут получить консультацию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, предпринимательства и другим темам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.