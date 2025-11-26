В подмосковных Химках провели фестиваль настольного тенниса

В Химках в торговом центре «МЕГА» провели фестиваль настольного тенниса, его посетили более 2 тыс. человек, в том числе генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Для гостей подготовили мастер-классы от известных спортсменов, автограф-сессии, турнир, свободную игру, детские и семейные активности и не только. Победителям и призерам соревнований вручили награды, для зрителей подготовили розыгрыши подарков и сувениров.

«Такой фестиваль — это отличная возможность привлечь новых любителей игры и показать, что она может быть доступной каждому — как в специально оборудованных залах, так и в любимых городских пространствах», — рассказала директор по развитию Федерации настольного тенниса России Софья Каранфил.

Мероприятие провели в преддверии реализации большого проекта — в феврале 2026 года в «МЕГЕ» откроют профессиональную базу для сборной Подмосковья по настольному теннису.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.