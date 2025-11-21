В подмосковных Химках провели форум женщин-предпринимателей
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках прошел форум «Карьера современной женщины», в рамках которого женщины-предприниматели поделились личным опытом и достижениями в бизнесе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
«Для наших женщин традиционно — работать, в трудные моменты вставать на место мужчины, подставлять плечо. Но самое главное, что наши женщины традиционно всегда могли свободно выбирать, чем им заниматься: посвятить себя семье, детям — это было очень почетно, и многие женщины шли по этому пути», — сказала председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.
Предпринимательницы обсудили кейсы построения карьеры параллельно с воспитанием детей. Так, например, материнство и профессиональное развитие совмещает Наталья Кротова, которая работает в издательском деле и типографии.
