В подмосковных Химках провели форум женщин-предпринимателей

«Для наших женщин традиционно — работать, в трудные моменты вставать на место мужчины, подставлять плечо. Но самое главное, что наши женщины традиционно всегда могли свободно выбирать, чем им заниматься: посвятить себя семье, детям — это было очень почетно, и многие женщины шли по этому пути», — сказала председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.