В подмосковных Химках провели капремонт подъездов на Московской в Подрезково

В Химках началась приемка подъездов после капитального ремонта, в обходах принимают участие жители, муниципальные депутаты и лидеры Движения общественной поддержки. Депутат Глеб Демченко осмотрел результаты обновления подъездов в микрорайоне Подрезково в многоквартирных домах № 2 на улице Московской и № 2 на улице Мира, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Там рабочие провели замену входных и тамбурных дверей, установку новых светильников, шпатлевку и покраску стен и потолков, покраску перил, замену поручней и почтовых ящиков и не только.

«Мы стремимся к тому, чтобы Химки становились все более современными, благоустроенными и удобными для жизни. Комфортные подъезды — это результат совместных усилий жителей, управляющих компаний и городской администрации», — отметил Глеб Демченко.

Ремонт прошел в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», до конца 2025 года в Химках работы пройду еще в 80-ти подъездах.

