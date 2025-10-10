В подмосковных Химках состоится фестиваль школьного спорта стран СНГ
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках с 13 по 15 октября будет проходить международный фестиваль школьного спорта «Россия — Беларусь», участниками которого станут юноши и девушки в возрасте 12–15 лет в составе школьных команд из стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Спортсмены будут состязаться в мини-футболе и спортивной борьбе: вольной, греко-римской и женской, соревнования пройдут на спортивных площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» в микрорайоне Подрезково. Вход для болельщиков свободный.
Президент Федерации спортивной борьбы Химок Игорь Панчук уточнил, что фестиваль направлен на знакомство с культурой соседних стран и укрепление дружеских отношений. Он проводится в разных регионах России с 2013 года.
