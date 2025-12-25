В подмосковных Химках состоялся бал-спектакль по роману «Война и мир»

В Химках школьники приняли участие в бале-спектакле «Времена не выбирают» по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В школе «Лидер» встретились ученики «Триумфа», «Лиги первых», школы-интерната «Кадетский корпус», № 8 имени Матвеева, а также лицеев № 10 и № 7. Они представили художественный номер, дополненный историческими костюмами и динамическими декорациями.

«В организации помогали наши дорогие друзья, наша постановочная команда. Основу для этого ежегодного проекта составляет молодежный театр МБКТ, художественным руководителем которого являюсь я», — рассказала режиссер-постановщик бала-спектакля Екатерина Плискунова.

