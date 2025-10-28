В подмосковных Химках состоялся фестиваль туризма

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химкинском лесопарке состоялся фестиваль туризма, в рамках которого более 60 спортсменов продемонстрировали свою физическую подготовку и отточенные навыки выживания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В программу фестиваля вошли мастер-классы, показательные выступления спасателей, тематические лекции и соревнования по военному турмногоборью. Кроме того, для посетителей развернули палаточный экспедиционный лагерь, где каждый мог познакомиться с секретами походной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.